Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Усі служби працювали вночі на 24 листопада і продовжують працювати.

Також завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.



Своєю чергою енергетики продовжують відновлювати живлення.

"До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу", - наголосив Резніченко.



Не вгамовуються окупанти на Нікопольщині. Вночі на 24 листопада п'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Скерували туди понад 30 снарядів.

Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують територію - з’ясовують деталі обстрілів.

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