До 50% споживачів Дніпропетровщини вже з електрикою, - ОВА
Після масованої ракетної атаки 23 листопада на Дніпропетровщині електропостачання відновили вже 50% споживачів. Проте ворог знову вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Усі служби працювали вночі на 24 листопада і продовжують працювати.
Також завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.
Своєю чергою енергетики продовжують відновлювати живлення.
"До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу", - наголосив Резніченко.
Не вгамовуються окупанти на Нікопольщині. Вночі на 24 листопада п'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Скерували туди понад 30 снарядів.
Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують територію - з’ясовують деталі обстрілів.
- Удень 23 листопада РФ завдала масованої атаки по Україні. На Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді.
- По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт. Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Вже ввечері в різні куточки України почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
- 24 листопада у Генштабі Збройних Сил України уточнили, що 23 листопада російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.
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