Про це інформував секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграм.

Він стверджує, що мешканці Запоріжжя ранком чули потужний вибух.

"Це російські терористи знову стріляють по мирних об’єктах. Цього разу вони поцілили в об‘єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району", - пише Куртєв.

Влучення в обласний центр не зафіксовано.

Раніше про ракетний удар по передмістю Запоріжжя повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Російські виродки знову поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини інциденту з'ясовуються. Бережіть себе!" - ствердив Старух.

Близько 21:00 24 листопада на околицях Запоріжжя пролунали вибухи, голова ОВА інформував, що ракети влучили поруч з лікарнею.

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