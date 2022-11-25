Окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури на Запоріжжі
Вранці 25 листопада ворожі війська знову вдарили по передмістю Запоріжжя, під обстрілом опинився об'єкт цивільної інфраструктури
Про це інформував секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграм.
Він стверджує, що мешканці Запоріжжя ранком чули потужний вибух.
"Це російські терористи знову стріляють по мирних об’єктах. Цього разу вони поцілили в об‘єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району", - пише Куртєв.
Влучення в обласний центр не зафіксовано.
Раніше про ракетний удар по передмістю Запоріжжя повідомив голова ОВА Олександр Старух.
"Російські виродки знову поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини інциденту з'ясовуються. Бережіть себе!" - ствердив Старух.
- Близько 21:00 24 листопада на околицях Запоріжжя пролунали вибухи, голова ОВА інформував, що ракети влучили поруч з лікарнею.
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