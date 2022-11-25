Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм.

У Миколаївському районі ворог гатив з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту в Очаківській громаді. За словами Кіма, обстріли тривали з 00:08 25 листопада.

Через атаки одна людина отримала контузію, також відомо про пошкодження житлового фонду. Інформація буде уточнюватися.

Голова ОВА повідомляє, що в м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно.

Нагадаємо, ранком 25 листопада ворожі війська знову вдарили по передмістю Запоріжжя, під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура: станція ТО.

У четвер 24 листопада окупанти гатили по Сумщині: від обстрілів з мінометів пошкоджено житловий будинок у Новослобідській громаді.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb