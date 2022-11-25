Вночі ворог гатив з РСЗВ по портовій акваторії Миколаївщини, одна людина отримала контузію
Близько опівночі 25 листопада окупанти обстріляли з РСЗВ Миколаївщину: під ударом опинилася портова акваторія та житловий фонд, одна людина отримала контузію
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм.
У Миколаївському районі ворог гатив з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту в Очаківській громаді. За словами Кіма, обстріли тривали з 00:08 25 листопада.
Через атаки одна людина отримала контузію, також відомо про пошкодження житлового фонду. Інформація буде уточнюватися.
Голова ОВА повідомляє, що в м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно.
- Нагадаємо, ранком 25 листопада ворожі війська знову вдарили по передмістю Запоріжжя, під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура: станція ТО.
- У четвер 24 листопада окупанти гатили по Сумщині: від обстрілів з мінометів пошкоджено житловий будинок у Новослобідській громаді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе