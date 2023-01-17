В Міністерстві охорони здоров'я України закликають подбати про профілактику й отримати бустерне щеплення від коронавірусної інфекції тим, хто ще цього не зробив.

Для цього достатньо записатися в найближчий пункт чи центр вакцинації та отримати пропущену дозу вакцини. У МОЗ наголошують, що вакцинація не захищає від самого інфікування, але гарантує, що людина не матиме тяжкого перебігу хвороби.

Усі дорослі повинні пройти первинний курс щеплення проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої антиковідної вакцини, яка дозволена до застосування в Україні. Через п'ять місяців після первинного слід отримати перше бустерне щеплення. Через чотири місяці після цього можна вколоти другий "бустер". Особливо це рекомендується зробити літнім людям та людям з хронічними хворобами.

Для бустерного щеплення можна використовувати будь-яку з наявних вакцин незалежно від того, якою вакциною вас щеплювали перед цим. Для вакцинації не обов'язково мати декларацію зі сімейним лікарем.

Знайти найближчий центр чи пункт щеплення можна за цим посиланням.

У МОЗ заявили, що в Україні поки не виявили нового штаму коронавірусу

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb