У МОЗ розповіли, що робити українцям, які пропустили бустерне щеплення від COVID-19
Світом шириться новий небезпечний штам коронавірусу Омікрон ХВВ.1.5. За даними ВООЗ, його зафіксували вже у 29 країн
В Міністерстві охорони здоров'я України закликають подбати про профілактику й отримати бустерне щеплення від коронавірусної інфекції тим, хто ще цього не зробив.
Для цього достатньо записатися в найближчий пункт чи центр вакцинації та отримати пропущену дозу вакцини. У МОЗ наголошують, що вакцинація не захищає від самого інфікування, але гарантує, що людина не матиме тяжкого перебігу хвороби.
Усі дорослі повинні пройти первинний курс щеплення проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої антиковідної вакцини, яка дозволена до застосування в Україні. Через п'ять місяців після первинного слід отримати перше бустерне щеплення. Через чотири місяці після цього можна вколоти другий "бустер". Особливо це рекомендується зробити літнім людям та людям з хронічними хворобами.
Для бустерного щеплення можна використовувати будь-яку з наявних вакцин незалежно від того, якою вакциною вас щеплювали перед цим. Для вакцинації не обов'язково мати декларацію зі сімейним лікарем.
Знайти найближчий центр чи пункт щеплення можна за цим посиланням.
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