Масштабна повінь у Лівії забрала життя понад 8 тисяч людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabia.

"Кількість загиблих внаслідок стихійного лиха на північному сході Лівії перевищила 8 тисяч осіб. Кількість зниклих безвісти зараз перевищує 10 тисяч", - йдеться у повідомленні радника лівійського парламенту.

Глава муніципалітету міста Дерна, який прийняв на себе основний удар повені, Абдулменам аль-Гайті заявив, що за прогнозами кількість жертв злив і повені може зрости до 20 тисяч людей.