Масштабна повінь у Лівії забрала життя понад 8 тисяч людей
Кількість загиблих внаслідок повені в Лівії, спричиненої ураганом "Даніель", перевищила 8 тисяч людей. Крім того, зниклими безвісти вважаються понад 10 тисяч мешканців
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabia.
"Кількість загиблих внаслідок стихійного лиха на північному сході Лівії перевищила 8 тисяч осіб. Кількість зниклих безвісти зараз перевищує 10 тисяч", - йдеться у повідомленні радника лівійського парламенту.
Глава муніципалітету міста Дерна, який прийняв на себе основний удар повені, Абдулменам аль-Гайті заявив, що за прогнозами кількість жертв злив і повені може зрости до 20 тисяч людей.
- 12 вересня стало відомо, що у Лівії через руйнування дамби, яке викликали сильні дощі, загинули понад 2 тис. людей.
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