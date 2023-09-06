Велика повінь накрила Туреччину, Болгарію та Грецію: щонайменше 5 загиблих
Проливні дощі й повінь на кордоні Туреччини, Болгарії та Греції спричинили загибель щонайменше 5 людей, ще кілька досі вважаються зниклими безвісти
Про це пише Aljazeera.
Зазначається, що повінь накрила базу відпочинку у провінції Кіркларелі в Туреччині, поблизу кордону з Болгарією і Грецією, де в той час перебували близько 12 туристів.
"Пошуково-рятувальні роботи з пошуку зниклих безвісти чотирьох осіб тривають безперервно", - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
Пошукові команди вже знайшли два тіла і врятували шістьох людей.
Натомість у Греції одна людина загинула поблизу Волосу, коли стіна прогнулась і впала на нього. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, ймовірно, їх знесла повінь.
Потоки вийшли з берегів і знесли автомобілі, а каменепади заблокували дороги. У багатьох районах відключили електроенергію.
Тим часом у Болгарії двоє людей загинули і троє вважаються зниклими безвісти після шторму, який спричинив повені на південному узбережжі Чорного моря.
Кілька сотень туристів, які відпочивали уздовж узбережжя, були евакуйовані в безпечніші місця. Влада оголосила надзвичайний стан і закликала людей піднятися нагору, оскільки перші поверхи деяких готелів були затоплені.
- Нагадаємо, внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані. 6 серпня повідомлено, що кількість жертв зросла до чотирьох – серед них двоє іноземців.
- 11 серпня на допомогу країні вирушили українські рятувальники. У місії взяли участь 51 боєць ДСНС та 19 одиниць техніки. Її особисто зустрів прем'єр Словенії. Повідомлялось, що під час відновлювальних робіт після повені українські рятувальники змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савінья.
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