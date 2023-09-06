Велика повінь накрила Туреччину, Болгарію та Грецію: щонайменше 5 загиблих

Про це пише Aljazeera.

Зазначається, що повінь накрила базу відпочинку у провінції Кіркларелі в Туреччині, поблизу кордону з Болгарією і Грецією, де в той час перебували близько 12 туристів.

"Пошуково-рятувальні роботи з пошуку зниклих безвісти чотирьох осіб тривають безперервно", - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Пошукові команди вже знайшли два тіла і врятували шістьох людей.

Натомість у Греції одна людина загинула поблизу Волосу, коли стіна прогнулась і впала на нього. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, ймовірно, їх знесла повінь.

Потоки вийшли з берегів і знесли автомобілі, а каменепади заблокували дороги. У багатьох районах відключили електроенергію.

Тим часом у Болгарії двоє людей загинули і троє вважаються зниклими безвісти після шторму, який спричинив повені на південному узбережжі Чорного моря.

Кілька сотень туристів, які відпочивали уздовж узбережжя, були евакуйовані в безпечніші місця. Влада оголосила надзвичайний стан і закликала людей піднятися нагору, оскільки перші поверхи деяких готелів були затоплені.