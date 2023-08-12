51 боєць ДСНС, 19 одиниць техніки: прем'єр Словенії зустрів рятувальну місію з України
Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб зустрів українських рятувальників, які вирушили до країни для участі в ліквідації наслідків повені
Про це йдеться на сайті уряду Словенії.
У країну прибув 51 рятувальник ДСНС, п'ять екскаваторів та ще 14 транспортних засобів для розчищення завалів і ліквідації наслідків повеней у долині Верхньої Савіньї.
Зазначається, що серед українських рятувальників є бійці, які, серед іншого, боротися з повінню після руйнування дамби в Новій Каховці. Вони поділяться знаннями та досвідом з ліквідації наслідків затоплення зі словенськими колегами.
"Україна направила свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найскладніших місцях", - вказав Голоб, додавши, що вдячний швидкому надходженню допомоги.
- Внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, кілька тисяч людей евакуювали.
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