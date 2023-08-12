Про це йдеться на сайті уряду Словенії.

У країну прибув 51 рятувальник ДСНС, п'ять екскаваторів та ще 14 транспортних засобів для розчищення завалів і ліквідації наслідків повеней у долині Верхньої Савіньї.

Зазначається, що серед українських рятувальників є бійці, які, серед іншого, боротися з повінню після руйнування дамби в Новій Каховці. Вони поділяться знаннями та досвідом з ліквідації наслідків затоплення зі словенськими колегами.

"Україна направила свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найскладніших місцях", - вказав Голоб, додавши, що вдячний швидкому надходженню допомоги.