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У Словенії від негоди загинуло 4 людей

6 серпня, 2023 неділя
18:39
Світ Словенія світ повінь погода

Щонайменше четверо осіб, серед яких двоє іноземців, загинули внаслідок масштабних повеней у Словенії

Про це повідомляє DW.

Зокрема зазначається, що загинули батько та син з Нідерландів, які займалися альпінізмом. Ймовірно, вони стали жертвами удару блискавки. Також загинула місцева мешканка, яка перебувала в епіцентрі повені. Окрім того, на березі річки Сава в Любляні знайшли тіло загиблого чоловіка.

П’ятьох громадян Нідерландів, які зникли напередодні, вдалося розшукати. Загалом з підтоплених районів евакуювали 85 громадян цієї країни.

Протягом ночі словенські рятувальники працювали у 186 місцях, відкачуючи воду та евакуюючи людей, прибираючи повалені дерева та доставляючи запаси їжі та медикаментів.

З села Долня Бистриця на сході Словенії евакуювали 500 людей після прориву греблі на річці Мура. 110 людей через зсуви ґрунту доставили у безпечне місце біля поселення Корошка Бела.

Через повені та маси сміття, що їх несла вода, було знеструмлено декілька міст, обвалилися три мости, під водою опинилися різні ділянки автомагістралі та сільських доріг. Загалом збитки країни внаслідок повені оцінюють не менш ніж у пів мільярда євро.

Так само тривали рятувальні роботи й в Австрії. Хоча дощ там у суботу послабшав, є загроза зсувів розм’яклих схилів. Через це були евакуйовані люди з не менш ніж 40 будинків у південній федеральній землі Каринтія. Пожежні бригади продовжують викачувати воду з затоплених підвалів будинків, також постраждав сусідній регіон Штирія.

Через сильні дощі та підйом рівня води в Саві та її притоках, що також протікають територією Хорватії, у місті Брдовец поблизу Загреба так само евакуйовували мешканців декількох будинків. Представники екстрених служб встановили захисні огорожі з мішків з піском на півночі країни, поблизу Вараждина та Карловаця.

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані.
Суспільство
екологія
Словенія
Австрія
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