Порятунок від повені: українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки
Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савінья під час відновлювальних робіт після великої повені
Про це повідомляє на Facebook ДСНС України.
"Це було основним завданням на одній із локацій. Роботи проводилися для того, щоб зміцнити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег і таким чином запобігти руйнуванню житлових будинків", - зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що українські фахівці працювали упродовж п'яти днів. За допомогою екскаваторів у межах русла річки було переміщено близько чотирьох тисяч кубічних метрів каменю, піску та мулу.
Усього з початку робіт у Словенії фахівці ДСНС України розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 м греблі та зміцнили близько 500 м берегової лінії.
Крім того, рятувальники допомогли місцевим жителям у розбиранні будинку та трьох дерев'яних конструкцій, які були зруйновані внаслідок повені.
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