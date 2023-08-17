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Порятунок від повені: українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки

17 серпня, 2023 четвер
04:12
Світ ДСНС, Словенія, повінь

Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савінья під час відновлювальних робіт після великої повені

Про це повідомляє на Facebook ДСНС України.

"Це було основним завданням на одній із локацій. Роботи проводилися для того, щоб зміцнити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег і таким чином запобігти руйнуванню житлових будинків", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що українські фахівці працювали упродовж п'яти днів. За допомогою екскаваторів у межах русла річки було переміщено близько чотирьох тисяч кубічних метрів каменю, піску та мулу.

Усього з початку робіт у Словенії фахівці ДСНС України розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 м греблі та зміцнили близько 500 м берегової лінії.

Крім того, рятувальники допомогли місцевим жителям у розбиранні будинку та трьох дерев'яних конструкцій, які були зруйновані внаслідок повені.

  • Внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Відомо про жертви.
  • 11 серпня українські рятувальники вирушили на допомогу колегам зі Словенії - країна потерпає від повені та потребує підтримки.
  • У рятувальній місії взяли участь 51 боєць ДСНС та 19 одиниць техніки. Її особисто зустрів прем'єр Словенії.
Словенія
повінь
ДСНС
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