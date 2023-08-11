Українські рятувальники вирушили у Словенію, яка потерпає від повені
У п'ятницю, 11 серпня українські рятувальники вирушили на допомогу колегам зі Словенії - країна потерпає від повені та потребує підтримки
Про це повідомляє очільник МВС України Ігор Клименко.
"Відповідно до указу президента та розпорядження уряду України сформований протипаводковий модуль, який направили для участі ліквідаційних роботах на північному сході Республіки Словенія", - пише Клименко.
У складі рятувальної групи понад півсотні фахівців ДСНС та майже 20 одиниць спеціалізованої техніки.
"Наші рятувальники мають необхідний, а подекуди навіть безпрецедентний досвід, який допоможе якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Друзі України завжди можуть розраховувати на нашу підтримку. Ми ніколи не залишимо в біді тих, хто потребує допомоги. Навіть якщо і нам самим нелегко", - йдеться у повідомленні.
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