Повені у Лівії: через руйнування дамби загинули понад 2 тис. людей
Влада східної Лівії заявила про понад 2000 загиблих внаслідок повеней, які спричинило руйнування дамби біля міста Дерна
Про це повідомляє NBC.
Зазначається, що в країні вирує шторм "Деніель", який забрав життя щонайменше 150 людей. На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.
Голова адміністрації східної Лівії Усама Хамад заявив про щонайменше 2000 загиблих, ще від 5000 до 6000 вважаються зниклими безвісти.
"Цілі квартали змило разом з їхніми жителями", - заявив речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі.
- Нагадаємо, внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані. 6 серпня повідомлено, що кількість жертв зросла до чотирьох – серед них двоє іноземців.
- 6 вересня проливні дощі й повінь на кордоні Туреччини, Болгарії та Греції спричинили загибель щонайменше 5 людей, ще кілька досі вважаються зниклими безвісти.
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