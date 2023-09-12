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Повені у Лівії: через руйнування дамби загинули понад 2 тис. людей

12 вересня, 2023 вiвторок
01:54
Світ світ, Лівія, повінь

Влада східної Лівії заявила про понад 2000 загиблих внаслідок повеней, які спричинило руйнування дамби біля міста Дерна

Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що в країні вирує шторм "Деніель", який забрав життя щонайменше 150 людей. На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.

Голова адміністрації східної Лівії Усама Хамад заявив про щонайменше 2000 загиблих, ще від 5000 до 6000 вважаються зниклими безвісти.

"Цілі квартали змило разом з їхніми жителями", - заявив речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі.

  • Нагадаємо, внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані. 6 серпня повідомлено, що кількість жертв зросла до чотирьох – серед них двоє іноземців.
  • 6 вересня проливні дощі й повінь на кордоні Туреччини, Болгарії та Греції спричинили загибель щонайменше 5 людей, ще кілька досі вважаються зниклими безвісти.

Лівія
повінь
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