Повені у Лівії: через руйнування дамби загинули понад 2 тис. людей

Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що в країні вирує шторм "Деніель", який забрав життя щонайменше 150 людей. На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.

Голова адміністрації східної Лівії Усама Хамад заявив про щонайменше 2000 загиблих, ще від 5000 до 6000 вважаються зниклими безвісти.

"Цілі квартали змило разом з їхніми жителями", - заявив речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі.