Мати Роналду розсекретила плани сина про завершення кар'єри
Мама португальського футболіста Кріштіану Роналду зізналась, що її син планує закінчити кар'єру після 40 років
Про це повідомляє iG Esporte.
Марія Долореш Авейру також зізналась, що Кріштіану Роналду має плани повернутись у португальський "Спортинг", де починав свою кар'єру.
"Якщо Роналду не перейде, його син, Кріштіану-молодший, гратиме там. Йому обіцяно. Трансфер [Роналду] не відбувся цього року, буде наступного. Дасть бог, цього чи наступного року він перейде. У нього є воля, він гратиме до 40 років", - сказала мама Роналду.
37-річний Роналду наразі виступає за "Манчестер Юнайтед". Цьогоріч він втратив місце в основному складі. Португалець зіграв лише 207 хвилин в АПЛ і не відзначився голами, чи асистами.
За свою кар'єру Кріштіану Роналду також грав за мадридський "Реал" і туринський "Ювентус".
- У серпні головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг погодився відпустити Кріштіану Роналду через деструктивну поведінку португальського форварда. Але нападник залишився в МЮ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.73
Купівля 40.73Продаж 41.69
-
EUR
Купівля 39.1Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе