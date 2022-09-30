Про це повідомляє iG Esporte.

Марія Долореш Авейру також зізналась, що Кріштіану Роналду має плани повернутись у португальський "Спортинг", де починав свою кар'єру.

"Якщо Роналду не перейде, його син, Кріштіану-молодший, гратиме там. Йому обіцяно. Трансфер [Роналду] не відбувся цього року, буде наступного. Дасть бог, цього чи наступного року він перейде. У нього є воля, він гратиме до 40 років", - сказала мама Роналду.

37-річний Роналду наразі виступає за "Манчестер Юнайтед". Цьогоріч він втратив місце в основному складі. Португалець зіграв лише 207 хвилин в АПЛ і не відзначився голами, чи асистами.

За свою кар'єру Кріштіану Роналду також грав за мадридський "Реал" і туринський "Ювентус".

У серпні головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг погодився відпустити Кріштіану Роналду через деструктивну поведінку португальського форварда. Але нападник залишився в МЮ.

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