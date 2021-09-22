Мати вмовляє Роналду повернутися до колишнього клубу

Про це повідомляє Record.

За словами Марії Долорес Авейру, вона мріє знову побачити сина в формі "Спортинга", де Роналду розпочинав кар'єру.

"Я вже сказала синові, що хочу побачити, як він грає в "Спортингу", перш ніж помру. Якщо це буде не він, то нехай його син, він грає краще, ніж Кріштіану", - сказала жінка.

У літнє трансферне вікно 36-річний Роналду перейшов з італійського "Ювентуса" до ще одного свого колишнього клубу - англійського "Манчестер Юнайтед".