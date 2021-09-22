Роналду відібрав у Мессі лідерство у рейтингу Forbes
Португальський футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу
Про це повідомляє Forbes.
У списку найбільш високооплачуваних футболістів сезону 2021/2022 форвард "Манчестер Юнайтед" вийшов на перше місце. Кріштіану Роналду лідирує із сумою $125 млн до відрахування податків. $70 млн - це його зарплата, $55 - доходи від реклами.
На другій позиції аргентинський нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі, який очолював рейтинг минулого року. У нинішньому сезоні він заробить $110 млн - $75 млн складе зарплата, ще $35 принесуть рекламні контракти.
Третє місце у ще одного футболіста ПСЖ - бразильця Неймара - $95 млн ($75 млн + $20 млн).
Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes
1. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - $125 млн
2. Ліонель Мессі (ПСЖ) - $110 млн
3. Неймар (ПСЖ) - $95 млн
4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - $43 млн
5. Мохамед Салах ("Ліверпуль") - $41 млн
6. Роберт Левандовські ("Баварія") - $35 млн
7. Андрес Іньєста ("Віссел Кобе") - $35 млн
8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - $34 млн
9. Гарет Бейл ("Реал") - $32 млн
10. Еден Азар ("Реал") - $29 млн
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12 травня стало відомо, що Конор Макгрегор заробив за рік $180 млн та став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Forbes.
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