"Матриця" вже не той: Редкач пояснив, чому Ломаченко не повернеться на колишній рівень
Український боксер Іван Редкач заявив, що кращі часи його співвітчизника Василя Ломаченка залишилися позаду
Про це повідомляє Трибуна.
За його словами, перемога Василя Ломаченка над японцем Масайоші Накатані, у якого він виграв технічним нокаутом 27 червня у Лас-Вегасі, не вразила.
"Видно, що програш Лопесу його приземлив, "Матриця" вже не той. Всі ми старіємо, без винятку. У "Матриці" раніше очі горіли, а зараз він робив все як роботу. Але зробив її добре. Однак японець себе не проявив на всі 100%. Він, мабуть, просто заробити вийшов, оскільки вже йшов з боксу", - сказав Редкач.
Він додав, що на можливості Ломаченка впливають і хронічні травми, які його переслідують впродовж усієї кар'єри.
"Про його травми тільки він один знає. Ми можемо лише припускати. Будь-яке хірургічне втручання заважає в спорті, на 100% його плече працювати не буде. І це не моя вигадка, а ортопедів-хірургів", - пояснив Редкач.
- Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з Лопесом.
- Промоутер Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса Боб Арум заявив, що бій-реванш між українським та американським боксерами відбудеться наступного року.
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