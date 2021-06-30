"Матриця" вже не той: Редкач пояснив, чому Ломаченко не повернеться на колишній рівень

Про це повідомляє Трибуна.

За його словами, перемога Василя Ломаченка над японцем Масайоші Накатані, у якого він виграв технічним нокаутом 27 червня у Лас-Вегасі, не вразила.

"Видно, що програш Лопесу його приземлив, "Матриця" вже не той. Всі ми старіємо, без винятку. У "Матриці" раніше очі горіли, а зараз він робив все як роботу. Але зробив її добре. Однак японець себе не проявив на всі 100%. Він, мабуть, просто заробити вийшов, оскільки вже йшов з боксу", - сказав Редкач.

Він додав, що на можливості Ломаченка впливають і хронічні травми, які його переслідують впродовж усієї кар'єри.

"Про його травми тільки він один знає. Ми можемо лише припускати. Будь-яке хірургічне втручання заважає в спорті, на 100% його плече працювати не буде. І це не моя вигадка, а ортопедів-хірургів", - пояснив Редкач.

Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з Лопесом.

Промоутер Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса Боб Арум заявив, що бій-реванш між українським та американським боксерами відбудеться наступного року.

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