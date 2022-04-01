Майбутнє Білорусі зараз виборюється в Україні, - білоруський громадський діяч

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Білорусів завжди привчали до того, що вони є нацією партизанів. Білоруси з дитинства розуміють, що таке “рейкова війна”. До війни з Україною, про “рейкову війну” говорили тільки в школах. Білоруси прекрасно знають про подвиги своїх дідусів ще за часів Другої світової війни. Тому ми не здивовані, що зараз на практиці білоруси влаштували “рейкову війну” російським окупантам”, - розповів Бульба



Бульба додав, що сучасна Білорусь все більше перетворюється на демократичну республіку. За його словами, білоруси, які покинули Білорусь через переслідування Лукашенка, готові боротись за незалежність своєї країни.



“Зараз всі свідомі білоруси розуміють, що майбутнє Білорусі виборюється в Україні.Ми віримо, сподіваємось і робимо все для того, щоб Україна перемогла, а Білорусь отримала шанс на демократичне майбутнє. Відомо, що Лукашенко є маріонеткою Путіна. Тільки Путін фінансує його та визнав легітимним президентом. Якщо росіяни скинуть Путіна, то Лукашенко не втримається при владі без підтримки Кремля.” - додав Бульба.

Нагадаємо, 17 березня радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців та білорусів влаштувати окупантам "тотальну рейкову війну"



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