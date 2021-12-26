Майонез та горошок - вдвічі дорожчі, ніж у вільній частині України. Скільки коштує новорічний стіл в окупованому Донецьку
Загарбане російською армією українське місто Донецьк потерпає від зростання цін на харчі, котрі там значно вищі, ніж у звільненій частині Донеччини
Такого висновку дійшли журналісти українського порталу Східний варіант.
Ними підготовлено великий матеріал з порівнянням цін новорічного столу в Слов'янську (звільнена територія) та Донецьку (тимчасово окупований).
Зокрема, традиційна для святкування Нового року страва - салат "Олів'є" - у випадку приготування його в домашніх умовах у Слов'янську обійдеться в 137 грн, а в Донецьку - у 193 грн. При цьому усі його "донецькі" складники є суттєво дорожчими за "слов'янські", а ціни на зелений горошок та майонез, без яких в такому випадку зовсім не обійтися, у Донецьку є вдвічі більшими, ціни на картоплю - втричі більшими.
Теж саме стосується необхідного для святкування шампанського і справжньої новорічної ялинки.
Дані для проведеного порівння журналісти брали з відкритих джереле, у т.ч. й по той бік лінії фронту.
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