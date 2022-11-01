Майя Санду звинуватила спецслужби РФ у розхитуванні ситуації в Молдові

Про це вона повідомила в інтервʼю румунському каналу Digi24.

Санду наголосила, що спроби РФ втручатися у внутрішні справи Молдови не є чимось новим. Останні протести у країні організовують саме російські спецслужби.

"У нас є докази, що коаліція корумпованих груп, які накрали в Молдові багато грошей, спецслужби Росії та проросійські партії в Молдові мають спільну мету — дестабілізувати Молдову. Вони використовують на свою користь труднощі, з якими зіткнулися громадяни. Ми рішуче налаштовані захищати демократію", — заявила вона.

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Останні місяці в молдовській столиці постійно проводять антиурядові акції протесту. Їхнім організатором виступає популістська партія "Шор", лідер якої — Ілан Шор — перебуває за кордоном, оскільки в Молдові його засудили за виведення мільярда доларів із банківської системи країни.

Нагадаємо, 28 жовтня у The Washington Post з посиланням на розвідувальні документи заявили, що Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну. Крім того, управлінський контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови було передано близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що представило йому основну платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного.

У Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей

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