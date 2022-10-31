Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я впевнений, що ФСБ Росії планує організувати державний переворот у Молдові. Про це відомо усьому світу, окрім керівництва Молдови, яке довгий час не визнавало таку небезпеку з боку Росії. Наразі вже керівництво Молдови переконалося, що це так. Росія вже зрозуміла, що військовий план захоплення республіки Молдова не має шансів на успіх, коли українська армія чинить сильний опір. Росія зрозуміла, що не має шансів захопити Одесу, Миколаїв, Вознесенськ та об'єднатися з російськими військами, які нелегально перебувають на території Молдови", - зазначив Шалару.

Ексміністр оборони Молдови припустив, що керівництво Росії має кілька планів щодо захоплення Молдови та інших колишніх республік СРСР.

"Один із планів передбачає організацію енергетичної та фінансової кризи у Молдові. Високі ціни на газ та інфляцію. Скористатися невдоволенням громадян та організувати переворот у Молдові. Організувати дострокові вибори або захопити владу в Кишиневі, щоб Кишинів став ще однією проблемою ЄС, коли триває запекла боротьба за свободу України", - підкреслив Шалару.

28 жовтня у The Washington Post з посиланням на розвідувальні документи заявили, що Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну. Крім того, управлінський контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови було передано близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що представило йому основну платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного.

У Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей

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