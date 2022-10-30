У Молдові на проросійських протестах затримали десятки людей

Про це повідомили в NewsMaker з посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови.

Зазначається, що протест у Кишиневі супроводжувався зіткненнями з поліцією - мітингувальники закидали правоохоронців яйцями.

Серед затриманих були співорганізатори протесту: депутат міської ради Кишинева від партії "Шор" Валерій Клименко, голова Оргіївського району Діну Цуркану та мер Оргієва Павло Вережан.

Відомо, що партія "Шор" вже понад місяць організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни.

За даними правоохоронців, 51 особу було затримано ще до початку протесту за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу. Пізніше правоохоронці затримали ще 28 учасників акції за те, що вони поводилися агресивно.

28 жовтня у The Washington Post з посиланням на розвідувальні документи заявили, що Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну. Крім того, управлінський контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови було передано близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що представило йому основну платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного.

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