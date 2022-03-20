Майже 1,5 тис. бронемашин, 14700 військових, 476 танків і 118 вертольотів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення

особового складу - близько 14700 осіб,

танків - 476 од;

бойових броньованих машин - 1487 од;

артилерійських систем - 230 од;

РСЗВ - 74 од;

засоби ППО - 44 од;

літаків - 96 од;

гелікоптерів - 118 од;

автомобільної техніки - 947 од;

кораблів /катерів - 3 од;

цистерн з ПММ - 60 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 од;

спеціальної техніки - 12 од.

Про це заявив Генштаб ЗСУ За час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили:

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