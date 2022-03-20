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Майже 1,5 тис. бронемашин, 14700 військових, 476 танків і 118 вертольотів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення
З 24 лютого до 20 березня окупанти втратили 14700 військових, 1487 бронемашин, 476 танків, 230 систем артилерії, 118 гелікоптерів і 96 літаків
Про це заявив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили:
За час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили:
- особового складу - близько 14700 осіб,
- танків - 476 од;
- бойових броньованих машин - 1487 од;
- артилерійських систем - 230 од;
- РСЗВ - 74 од;
- засоби ППО - 44 од;
- літаків - 96 од;
- гелікоптерів - 118 од;
- автомобільної техніки - 947 од;
- кораблів /катерів - 3 од;
- цистерн з ПММ - 60 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 од;
- спеціальної техніки - 12 од.
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