Майже $3 млрд від продажу ФК "Челсі" готові передати жертвам війни в Україні
Гроші наближеного до Путіна олігарха Абрамовича від продажу "Челсі" дуже скоро можуть піти у фонд допомоги постраждалим від війни в Україні
Про це пише британська газета Times.
2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди, можливо, підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні
"Вважаємо, що ми вже на фінальній стадії. Наступного тижня виповнюється рік, і ми сподіваємося, що всі юридичні питання до цього часу будуть вирішені", - сказав голова фонду, колишній директор британського відділення ЮНІСЕФ Майк Пенроуз.
Британська влада вважає Романа Абрамовича персоною, наближеною до Кремля, і наклала на нього санкції у зв'язку з нападом Росії на Україну. Продати "Челсі" йому дозволили лише за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни.
2,35 млрд фунтів лежать замороженими на рахунку фірми Абрамовича Fordstam, і він має дати згоду на переказ грошей фонду на чолі з Пенроузом.
Майк Пенроуз пояснює, що залагодження формальностей зайняло так багато часу, зокрема, тому що в Британії за цей час змінилося три уряди.
"Але тепер все готове, і ми просто чекаємо [...] Я впевнений, що домовленість буде виконана. У нас підібрано світового класу правління та складено кілька попередніх програм, пов'язаних з медициною, житлом, освітою та сільським господарством, тож ми можемо почати працювати дуже швидко", - сказав Пенроуз.
- Нагадаємо, на початку квітня повідомлялось, що Фонд, який створено для передачі постраждалим від війни в Україні $3 млрд від продажу російським мільярдером Романом Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе