Про це пише британська газета Times.

2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди, можливо, підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні

"Вважаємо, що ми вже на фінальній стадії. Наступного тижня виповнюється рік, і ми сподіваємося, що всі юридичні питання до цього часу будуть вирішені", - сказав голова фонду, колишній директор британського відділення ЮНІСЕФ Майк Пенроуз.

Британська влада вважає Романа Абрамовича персоною, наближеною до Кремля, і наклала на нього санкції у зв'язку з нападом Росії на Україну. Продати "Челсі" йому дозволили лише за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни.

2,35 млрд фунтів лежать замороженими на рахунку фірми Абрамовича Fordstam, і він має дати згоду на переказ грошей фонду на чолі з Пенроузом.

Майк Пенроуз пояснює, що залагодження формальностей зайняло так багато часу, зокрема, тому що в Британії за цей час змінилося три уряди.

"Але тепер все готове, і ми просто чекаємо [...] Я впевнений, що домовленість буде виконана. У нас підібрано світового класу правління та складено кілька попередніх програм, пов'язаних з медициною, житлом, освітою та сільським господарством, тож ми можемо почати працювати дуже швидко", - сказав Пенроуз.