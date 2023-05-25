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Майже $3 млрд від продажу ФК "Челсі" готові передати жертвам війни в Україні

25 травня, 2023 четвер
06:05
Війна з Росією Абрамович

Гроші наближеного до Путіна олігарха Абрамовича від продажу "Челсі" дуже скоро можуть піти у фонд допомоги постраждалим від війни в Україні

Про це пише британська газета Times.

2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди, можливо, підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні

"Вважаємо, що ми вже на фінальній стадії. Наступного тижня виповнюється рік, і ми сподіваємося, що всі юридичні питання до цього часу будуть вирішені", - сказав голова фонду, колишній директор британського відділення ЮНІСЕФ Майк Пенроуз.

Британська влада вважає Романа Абрамовича персоною, наближеною до Кремля, і наклала на нього санкції у зв'язку з нападом Росії на Україну. Продати "Челсі" йому дозволили лише за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни.

2,35 млрд фунтів лежать замороженими на рахунку фірми Абрамовича Fordstam, і він має дати згоду на переказ грошей фонду на чолі з Пенроузом.

Майк Пенроуз пояснює, що залагодження формальностей зайняло так багато часу, зокрема, тому що в Британії за цей час змінилося три уряди.

"Але тепер все готове, і ми просто чекаємо [...] Я впевнений, що домовленість буде виконана. У нас підібрано світового класу правління та складено кілька попередніх програм, пов'язаних з медициною, житлом, освітою та сільським господарством, тож ми можемо почати працювати дуже швидко", - сказав Пенроуз.

  • Нагадаємо, на початку квітня повідомлялось, що Фонд, який створено для передачі постраждалим від війни в Україні $3 млрд від продажу російським мільярдером Романом Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.
Челсі
санкції проти Росії
Роман Абрамович
допомога Україні
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