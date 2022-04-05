Майже 5 тисяч. Венедіктова назвала число порушених справ з кваліфікацією "воєнний злочин"

Про це повідомляє МВС.

Таку інформацію сьогодні, 5 квітня, під час прес-брифінгу у звільненому місті Буча, озвучила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Очільниця Офіс Генерального прокурора зазначила, що розслідування воєнних злочинів є нині завданням номер один для всієї правоохоронної системи України.

"Ми мусимо розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації воєнні злочини – це перша ланка градації. Далі ідуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв‘язав цю війну аби знищити українців", – повідомила Ірина Венедіктова.

Також вона повідомила, що таких злочинів на сьогодні зареєстровано тисячі. Біля п’яти тисяч із кваліфікацією – воєнні злочини. Майже дві тисячі – дотичні до воєнних злочинів. Усі кримінальні провадження різні за своїм обсягом та кількістю епізодів.

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