Блінкен назвав масові вбивства, які скоїла армія РФ на Київщині, спланованою кампанією

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен перед від’їздом до Брюсселя, передає Reuters.

"Те, що ми побачили в Бучі, - це не випадкові дії бандитського угруповання. Це умисна кампанія зі скоєння вбивств, тортур, зґвалтувань і звірств", - сказав Блінкен.



Він не навів жодних доказів на підтримку свого твердження.

Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що, попри ситуацію в Бучі, ситуація з людськими втратами на Київщині найгірша у Бородянці.