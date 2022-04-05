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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Блінкен назвав масові вбивства, які скоїла армія РФ на Київщині, спланованою кампанією

Блінкен назвав масові вбивства, які скоїла армія РФ на Київщині, спланованою кампанією

5 квітня, 2022 вiвторок
19:50
війна з Росією Ентоні Блінкен

Звірства російських військових у Бучі Київської області вчинені у межах цілеспрямованої воєнної кампанії РФ

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен перед від’їздом до Брюсселя, передає Reuters.

"Те, що ми побачили в Бучі, - це не випадкові дії бандитського угруповання. Це умисна кампанія зі скоєння вбивств, тортур, зґвалтувань і звірств", - сказав Блінкен.

Він не навів жодних доказів на підтримку свого твердження.

  • Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що, попри ситуацію в Бучі, ситуація з людськими втратами на Київщині найгірша у Бородянці.

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Буча
США
Ентоні Блінкен
вторгнення в Україну
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