Майже 50% дорослих українців вакцинувалися проти COVID-19, - Шмигаль

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 12 січня, передає Еспресо.TV.



"Станом на сьогодні в Україні майже 50% дорослого населення вакцинувались проти коронавірусу. Ефективне продовження кампанії з вакцинації буде таким самим важливим завданням і в 2022 році", - зазначив Шмигаль.



Прем'єр висловив сподівання, що 2022 стане роком завершенням пандемії у тому вигляді, в якому вона була попередні два роки.



"Для цього президент та уряд забезпечили достатню кількість вакцин не лише для вакцинації всіх дорослих українців, але й для того, щоб наші громадяни могли отримати бустерну дозу для додаткового захисту", - додав він.





Нагадаємо, Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вистачає вакцини від коронавірусу і для проведення повного курсу щеплення, і для бустерних доз.

Кузін повідомив, що в квітні в Україні розглянуть питання про вакцинацію проти коронавірусу дітей від 5 років.