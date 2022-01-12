Майже 50% дорослих українців вакцинувалися проти COVID-19, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що майже половина дорослих українців щепилася проти коронавірусу
Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 12 січня, передає Еспресо.TV.
"Станом на сьогодні в Україні майже 50% дорослого населення вакцинувались проти коронавірусу. Ефективне продовження кампанії з вакцинації буде таким самим важливим завданням і в 2022 році", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр висловив сподівання, що 2022 стане роком завершенням пандемії у тому вигляді, в якому вона була попередні два роки.
"Для цього президент та уряд забезпечили достатню кількість вакцин не лише для вакцинації всіх дорослих українців, але й для того, щоб наші громадяни могли отримати бустерну дозу для додаткового захисту", - додав він.
- Нагадаємо, Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вистачає вакцини від коронавірусу і для проведення повного курсу щеплення, і для бустерних доз.
- Кузін повідомив, що в квітні в Україні розглянуть питання про вакцинацію проти коронавірусу дітей від 5 років.
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