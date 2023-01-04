Майже 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера ВР про позбавлення представників ОПЗЖ повноважень депутатів
За даними Руху Чесно, близько 70 народних депутатів не підписали звернення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів ОПЗЖ
Про це мовиться на сайті Руху Чесно.
Зазначається, що Чесно подали інформаційний запит ініціатору збору підписів у зверненні про позбавлення повноважень депутатів проросійських партій Олегу Дунді, депутату від фракції "Слуга народу".
У відповідь журналісти дізналися, що майже 70 народних депутатів відмовилися підписати звернення спікера ВР Руслана Стефанчука.
- Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.
- У листопаді українці понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді.
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