Про це мовиться на сайті Руху Чесно.

Зазначається, що Чесно подали інформаційний запит ініціатору збору підписів у зверненні про позбавлення повноважень депутатів проросійських партій Олегу Дунді, депутату від фракції "Слуга народу".

У відповідь журналісти дізналися, що майже 70 народних депутатів відмовилися підписати звернення спікера ВР Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.

У листопаді українці понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.