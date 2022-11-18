Петиція про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ набрала необхідні 25 тис. голосів
Українці понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді. Тепер її має розглянути президент
Відповідну петицію зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко.
У тексті петиції президента України Володимира Зеленського закликають звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути постанову щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" у ВРУ.
Нардеп Гончаренко нагадує, що представники ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення активно пропагували "русскій мір", неодноразово відвідували Москву і зустрічалися з представниками російської влади.
"Після наступу Росії представники ОПЗЖ або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе у допомозі Україні. Навпаки,еред них – головні колаборанти та зрадники. Серед найпомітніших фігур – кум Путіна Віктор Медведчук, його друг Тарас Козак та Ілля Кива", - наголошує депутат.
Крім того, як мінімум 9 народних обранців від ОПЗЖ не відвідали жодного засідання у Верховній Раді з початку повномасштабного вторгнення. Це Олег Волошин, Юрій Солод, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Вадим Столар, Федір Христенко, Андрій Деркач, Віктор Медведчук. Останній у Раді вже ніколи не зʼявиться.
Станом на ранок 18 листопада під петицією налічується 26 079 підписів із 25 тис. необхідних. Відтак президент має розглянути цю пропозицію і надати відповідь.
Така петиція до президента з'явилась на сайті ОПУ 16 листопада.
- 15 вересня стало відомо, що в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.
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