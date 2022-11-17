Геть зрадників з парламенту: зʼявилась петиція про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ
Президента Володимира Зеленського закликали звернутись до Верховної Ради із вимогою позбавити мандату всіх депутатів від ОПЗЖ у парламенті
Відповідну петицію зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко.
"Зараз петиція - єдиний механізм дотримання принципів демократії. У Верховній Раді вже декілька місяців лежить проєкт постанови, який позбавить всіх депутатів ОПЗЖ мандату. Не вистачає тільки політичної волі у "Слуг народу". Тому ми хочемо закликати президента дати відповідь на питання: чи підтримує він ОПЗЖ в Раді чи ні?", - наголосив Гончаренко.
Нардеп Гончаренко нагадує, що представники ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення активно пропагували "рускій мір", неодноразово відвідували москву і зустрічалися з представниками російської влади.
"Після наступу росії представники ОПЗЖ або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе у допомозі Україні. Навпаки – серед них – головні колаборанти та зрадники. Серед найпомітніших фігур – кум путіна Віктор Медведчук, його друг Тарас Козак та Ілля Кива2, - наголошує депутат.
Крім того, як мінімум 9 народних обранців від ОПЗЖ не відвідали жодного засідання у Верховній Раді з початку повномасштабного вторгнення. Це Олег Волошин, Юрій Солод, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Вадим Столар, Федір Христенко, Андрій Деркач, Віктор Медведчук. Останній у Раді вже ніколи не зʼявиться.
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