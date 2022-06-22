З України до кінця 2022 року поїдуть 42% мільйонерів, - дослідження

Такі результати дослідження Henley Global Citizens Report.

"Йдеться про різницю між кількістю людей із високим капіталом, які переїжджають у країну, та кількістю тих, хто емігрує з країни. Чистий приплив свідчить про те, що заможні люди більше переїжджають до країни, ніж виїжджають. Чистий відтік вказує на те, що більше мільйонерів емігрують, ніж прибувають", – пояснили організатори дослідження.

За прогнозованим відтоком заможних людей Україна посіла 5 місце, поступившись, зокрема, Китаю, Індії та Гонконгу. А найбільше мільйонерів покинуть Російську Федерацію. До кінця року Росія втратить 15 тис заможних людей, що становить 15% від загальної кількості осіб з високими статками в країні.

Оприлюднили в Henley Global Citizens Report також список країн, у які заможні люди переїжджають. Більшість із них для притоку фізичних осіб із високим капіталом проводять офіційні програми інвестиційної міграції та активно заохочують прямі іноземні інвестиції в обмін на права на проживання чи громадянство.

Найбільше заможних осіб цьогоріч у себе приймуть ОАЕ (4000), Австралія (3500), Сингапур (2800), Ізраїль (2500), Швейцарія (2200) та США (1500).

Нагадаємо, станом на 20 червня в ЄС заморозили активів російських олігархів на 12,5 млрд євро.

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