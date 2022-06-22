З України до кінця 2022 року поїдуть 42% мільйонерів, - дослідження
До кінця року кількість 2800 мільйонерів покинуть Україну. Це майже половина всіх заможних людей нашої країни
Такі результати дослідження Henley Global Citizens Report."Йдеться про різницю між кількістю людей із високим капіталом, які переїжджають у країну, та кількістю тих, хто емігрує з країни. Чистий приплив свідчить про те, що заможні люди більше переїжджають до країни, ніж виїжджають. Чистий відтік вказує на те, що більше мільйонерів емігрують, ніж прибувають", – пояснили організатори дослідження.
За прогнозованим відтоком заможних людей Україна посіла 5 місце, поступившись, зокрема, Китаю, Індії та Гонконгу. А найбільше мільйонерів покинуть Російську Федерацію. До кінця року Росія втратить 15 тис заможних людей, що становить 15% від загальної кількості осіб з високими статками в країні.Оприлюднили в Henley Global Citizens Report також список країн, у які заможні люди переїжджають. Більшість із них для притоку фізичних осіб із високим капіталом проводять офіційні програми інвестиційної міграції та активно заохочують прямі іноземні інвестиції в обмін на права на проживання чи громадянство.
Найбільше заможних осіб цьогоріч у себе приймуть ОАЕ (4000), Австралія (3500), Сингапур (2800), Ізраїль (2500), Швейцарія (2200) та США (1500).
- Нагадаємо, станом на 20 червня в ЄС заморозили активів російських олігархів на 12,5 млрд євро.
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