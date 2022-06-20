Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд виданню Die Welt.

Сума заморожених у ЄС активів російських олігархів з квітня зросла удвічі, зазначив він. Зараз сума цих активів складає понад 12,5 млрд євро.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася - з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", - сказав Віганд.

Він уточнив, що мова йде про яхти, нерухомість, гелікоптери та інше майно.

Стрімке зростання суми таких активів пов'язане з тим, що в останні тижні було виявлено та заблоковано численні активи, особливо в Німеччині.

Нагадаємо, на яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування.

В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним. 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів.