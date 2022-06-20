В ЄС заморозили активів російських олігархів на 12,5 млрд євро: з квітня сума зросла вдвічі
Останніми тижнями значна кількість активів російських олігархів була виявлена у Німеччині, а загалом сума заморожених в Європі таких активів у вигляді яхт, гелікоптерів, нерухомості зросла до 12,5 млрд євро
Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд виданню Die Welt.
Сума заморожених у ЄС активів російських олігархів з квітня зросла удвічі, зазначив він. Зараз сума цих активів складає понад 12,5 млрд євро.
"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася - з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", - сказав Віганд.
Він уточнив, що мова йде про яхти, нерухомість, гелікоптери та інше майно.
Стрімке зростання суми таких активів пов'язане з тим, що в останні тижні було виявлено та заблоковано численні активи, особливо в Німеччині.
- Нагадаємо, на яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування.
- В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним. 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів.
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