В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Внаслідок розслідування Комітету фінансової безпеки Італії (FSC) "виявлено наявність значних економічних та ділових зв'язків бенефіціарного власника човна Scheherazade з чільними представниками російського уряду та інших суб'єктів, що потрапили під санкції".

Виходячи з цього, Комітет фінансової безпеки запропонував Раді Європейського Союзу включити фактичного власника човна до вищезгаданого списку. Відтак, за пропозицією FSC, міністр економіки та фінансів Даніеле Франко прийняв указ про арешт човна Scheherazade до прийняття інших обмежувальних заходів.

Відзначимо, що 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів. Власник човна офіційно невідомий – у документах вказано офшор з Маршаллових островів.

Раніше команда Навального пов'язувала Scheherazade з Володимиром Путіним.

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