English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним

В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним

7 травня, 2022 субота
00:50
Суспільство Яхта Шахерезада

Фінансова гвардія Італії в порту в Маріна-ді-Каррара заарештувала яхту Scheherazade, вартістю $700 млн

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Внаслідок розслідування Комітету фінансової безпеки Італії (FSC) "виявлено наявність значних економічних та ділових зв'язків бенефіціарного власника човна Scheherazade з чільними представниками російського уряду та інших суб'єктів, що потрапили під санкції".

Виходячи з цього, Комітет фінансової безпеки запропонував Раді Європейського Союзу включити фактичного власника човна до вищезгаданого списку. Відтак, за пропозицією FSC, міністр економіки та фінансів Даніеле Франко прийняв указ про арешт човна Scheherazade до прийняття інших обмежувальних заходів.

Відзначимо, що 139-метрова яхта була пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара у північній Італії. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів. Власник човна офіційно невідомий – у документах вказано офшор з Маршаллових островів.

  • Раніше команда Навального пов'язувала Scheherazade з Володимиром Путіним.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Італія
санкції
арешт
яхта
Володиир Путін
Читайте також:
4 травня, 2022 середа
Без грошей, без документів, без звʼязку: зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих росіянами маріупольців
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 травня, 2022 середа
Здати Кривий Ріг: Очільник МВС часів Януковича Захарченко телефонував Вілкулу
крейсер "Москва"
6 травня, 2022 п'ятниця
Потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані, – The New York Times
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
7 травня
00:50
колаборант диверсант
В Україні до 9 травня можуть активізуватися російські диверсанти, – МВС
00:34
знищена автівка
На Харківщині окупанти обстріляли колону з 15 автомобілів із цивільними: є загиблі
00:17
окупант орк
Загарбники готують провокації у Мелітополі на 9 травня, аби потім звинуватити ЗСУ, - мер
00:11
гаубиці М777
Сотні українських військових опановують сучасну західну військову техніку, зокрема гаубиці M777, системи ППО Q-64 та бронетранспортери М-113, - Пентагон
2022, п'ятниця
6 травня
23:49
Інфографіка
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 6-11 травня
23:34
Артем Мілевський
Якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію, - Мілевський відповів Астаф'євій, яка волонтерить і звинуватила футболіста в нахабності
23:31
Радбез ООН
Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалив заяву про "мир та безпеку" в Україні – висловив "глибоку стурбованість"
23:29
Володимир Зеленський
Прошу українців, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це ваше життя, - Зеленський
23:15
Дрон Switchblades
Укладено угоду на закупівлю для України безпілотників Switchblade на суму $17,8 млн, - Пентагон
23:02
Зеленський: переговори з РФ стануть неможливими, якщо окупанти знищать українських військових і цивільних на Азовсталі
22:56
Оновлено
"Азовсталь", Маріуполь
Україна евакуювала з Азовсталі ще 50 людей, операцію продовжать 7 травня
22:46
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 травня
22:38
техніка окупантів
За 6 травня захисники Донбасу відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників
22:36
окупанти
За день Росія вбила одного мирного мешканця Донеччини, троє - поранені
22:35
Ексклюзив
Острів Зміїний - "морська Чорнобаївка" для російського флоту. Колонка Сергія Згурця
22:21
Чернігівське
У Бельгії почали варити пиво "Чернігівське" після закриття заводів в Україні
22:07
Зеленський і Залужний
Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг
21:54
Оновлено
ППО
Росія вдарила авіацією по Одещині двома ракетами: спрацювала ППО
21:52
На Сході ЗСУ за день вбили 15 росіян, знищили 5 артилерійських систем, бронетранспортер і 2 безпілотники
21:50
Мінкульт задокументував 300 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини
21:42
ITF
Росію та Білорусь прибрали з Міжнародної федерації тенісу
21:25
Олексій Арестович
Наразі найзапекліші бої ідуть поблизу Гуляйполя, Попасної, Сєвєродонецька та у напрямку Кривого Рогу, – Арестович про ситуацію на фронті
21:10
марка Русский военный корабль
Укрпошта анонсувала продаж ще 30 тис. марок із російським кораблем
21:04
Вогнетривка професійна європейська амуніція
Харківські рятувальники отримали вогнетривку амуніцію за сприяння Еспресо
20:52
Зеленський
Від початку повномасштабної війни окупанти депортували на територію РФ більше 500 тис. українців, - Зеленський
20:41
Байден
Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня
20:32
Нова пошта
Мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти
20:23
Зеленський і Путін
Росія не боїться покарання за воєнні злочини, бо сподівається на так званий імунітет через володіння ядерною зброєю – Зеленський
20:07
У Києві чоловік напідпитку впав у отвір між вагоном і пероном на залізничній станції та отримав травму ноги
20:00
Рада ЄС
Україна у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів: від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн, Японії - $300 млн
19:53
Дмитро Кулеба
"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"
19:51
санкції проти рф
Apple, Dyson, Tesla, Samsung і Play Station: у РФ оприлюднили список товарів, які ввозитимуть в країну контрафактом
19:42
Олександр Петраков
Знайомий з Ростова повідомив, що 23 лютого почнеться вторгнення, - тренер збірної України Петраков
19:35
окупанти Маріуполь
На окупованих територіях Луганщини росіяни почали блокувати соціальні мережі та українські сайти, – Денісова
19:18
Оновлено
Біля острова Зміїний горить фрегат РФ, ймовірно підбитий українським "Нептуном". Інформацію перевіряють чотири розвідники країн НАТО, - ЗМІ
19:11
Полтава
На Полтавщині 7-9 травня посилюють комендантську годину
19:08
Олаф Шольц Зеленський
Зеленський запросив канцлера Німеччини приїхати в Україну 9 травня: це може бути сильним політичним кроком
19:08
ЗСУ
ЗСУ звільнили населені пункти на Харківщині: Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу та частину села Черкаські Тишки
19:06
Анджеліна Джолі готова допомагати з вирішенням проблем українських дітей, які постраждали від війни, - Єрмак після розмови з акторкою
19:06
путін путлер
Путін погрожуватиме Заходу "судним днем": на параді 9 травня РФ вперше продемонструє бойовий літак, який країна може використати у разі ядерної війни, - Reuters
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV