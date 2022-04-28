Майже стометрову яхту Медведчука виставлять на продаж: Куди підуть гроші, - Схеми

Про це розповів керівник відділу комунікації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами Павло Бульдович "Схемам" (Радіо Свобода).



За його словами, яхту "Royal Romance", арештовану в Хорватії, найімовірніше, виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують в український бюджет.



"Хорватські правоохоронці наклали арешт на виконання санкцій для того, щоб ніхто не вчинив з яхтою будь-які дії. Після арешту яхти Офіс генпрокурора звернувся до АРМА щодо розробки дорожньої карти управління цим об’єктом. Наразі прокуратура розслідує справу Медведчука, тоді як АРМА забезпечує найбільш ефективний спосіб управління арештованими активами у цій справі. В подальшому АРМА, найімовірніше, забезпечить реалізацію яхти на відкритих торгах зі зверненням виручених коштів на користь держави", - сказав Бульдович.

Нагадаємо, 16 березня у Хорватії арештували 92-метрову яхту Медведчука.

У березні 2021 року яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо.