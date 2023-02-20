Майже всю Україну накриють дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 21 лютого від Наталки Діденко
У вівторок 21 лютого по всій території України очікуються дощі та мокрий сніг. Також прогнозується поривчастий вітер, тому людям бажано перебувати подалі від дерев
Про це поінформувала синоптик Наталка Діденко.
"Завтра повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг. Дощу - більше, бо переважатиме висока температура повітря", - написала вона.
Діденко зазначила, що впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями буде до +10+13 градусів.
Щоправда, на сході України можливий і незначний мороз уночі, зауважила синоптик.
"Характерна синоптична ознака завтрашнього дня - сильний вітер із штормовими поривами, який уже сьогодні непогано так гуляє в багатьох областях. Пориви вітру досягатимуть 15-20 й більше метрів за секунду", - написала вона й наголосила, що громадянам слід бути обережними, адже потужний вітер може ламати дерева й нагинати білборди.
"У Києві 21-го лютого очікується дощ, сильнющий вітер та +5 градусів. Уранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг", - зазначила Діденко.
Вона підкреслила, що погода буде не надто приємною, зате вказує на позитивні зміни у бік весни і сонця.
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