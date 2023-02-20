Про це поінформувала синоптик Наталка Діденко.

"Завтра повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг. Дощу - більше, бо переважатиме висока температура повітря", - написала вона.

Діденко зазначила, що впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями буде до +10+13 градусів.

Щоправда, на сході України можливий і незначний мороз уночі, зауважила синоптик.

"Характерна синоптична ознака завтрашнього дня - сильний вітер із штормовими поривами, який уже сьогодні непогано так гуляє в багатьох областях. Пориви вітру досягатимуть 15-20 й більше метрів за секунду", - написала вона й наголосила, що громадянам слід бути обережними, адже потужний вітер може ламати дерева й нагинати білборди.

"У Києві 21-го лютого очікується дощ, сильнющий вітер та +5 градусів. Уранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг", - зазначила Діденко.

Вона підкреслила, що погода буде не надто приємною, зате вказує на позитивні зміни у бік весни і сонця.