Мбаппе заявив про готовність відмовитися від виступів за збірну Франції

Про це він розповів у інтерв'ю L'Equipe, повідомляє Goal.

За словами Мбаппе, після поразки Франції від Швейцарії у 1/8 фіналу Євро-2020, він опинився під шквалом образ та критики та відчув, що перетворився на проблему для національної команди.

"Я ніколи не брав жодного євро за виступи в збірній Франції. Завжди буду грати за свою збірну безкоштовно. Але перш за все я ніколи не хотів створювати проблеми. Але настав момент, коли я відчув, що починаю ставати проблемою. І інші люди стали відчувати те ж саме. Говорили, що збірна програла через моє его, що я занадто багато чого хотів, отже, без мене команда могла б перемогти. Найголовніше - це збірна Франції. Якщо збірна Франції буде щасливішою без мене, я готовий піти", - сказав Мбаппе.

Він додав, що вже обговорював це питання з президентом Федерації футболу Франції Ноелем Ле Гре.

"Я сказав йому, що незадоволений тим, що мене ображали та називали мавпою за нереалізований пенальті у грі зі Швейцарією. Це мене шокувало. При цьому я не заперечую, що це моя помилка. Але я міг би отримати більше підтримки. Я розумію, що відразу після поразки, в запалі, всі дуже розчаровані. Але я просив звернути увагу саме на слова про мавпу. Зараз все вже позаду. Я дуже люблю збірну Франції", - розповів Мбаппе.

Нагадаємо, 28 червня у 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Франції у серії післяматчевих пенальті програла Швейцарії.

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