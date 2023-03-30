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McDonald's відкрила у Вінниці новий заклад

30 березня, 2023 четвер
12:51
Суспільство McDonald's

30 березня американська корпорація МакДональдз відкрила у місті Вінниця новий заклад швидкого харчування

Про це інформує McDonald's.

"У нас +1!" - написала пресслужба мережі закладів швидкого харчування, таким чином повідомивши про відкриття нового ресторану МакДональдз у Вінниці.

Будівля знаходиться за адресою - Хмельницьке шосе, 114-К.

"Новий, просторий і наповнений твоїми улюбленими стравами МакДональдз", - додають в повідомленні.  

Відкриті заклади McDonald's в Україні
  • Нагадаємо, 23 грудня 2022 року поблизу Оболонської набережної у столиці відкрили ще один новий заклад швидкого харчування McDonald's
  • 2 березня пресслужба МакДональдзу заявила, що готується до відновлення роботи закладів швидкого харчування у Дніпрі та Одесі.  

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Вінниця
США
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