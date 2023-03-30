McDonald's відкрила у Вінниці новий заклад
30 березня американська корпорація МакДональдз відкрила у місті Вінниця новий заклад швидкого харчування
Про це інформує McDonald's.
"У нас +1!" - написала пресслужба мережі закладів швидкого харчування, таким чином повідомивши про відкриття нового ресторану МакДональдз у Вінниці.
Будівля знаходиться за адресою - Хмельницьке шосе, 114-К.
"Новий, просторий і наповнений твоїми улюбленими стравами МакДональдз", - додають в повідомленні.
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