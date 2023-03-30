Про це інформує McDonald's.

"У нас +1!" - написала пресслужба мережі закладів швидкого харчування, таким чином повідомивши про відкриття нового ресторану МакДональдз у Вінниці.

Будівля знаходиться за адресою - Хмельницьке шосе, 114-К.

"Новий, просторий і наповнений твоїми улюбленими стравами МакДональдз", - додають в повідомленні.