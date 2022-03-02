Медикаменти, засоби гігієни та дитяче харчування: Київ відправив гуманітарну допомогу Бучі

Про це він написав у Telegram.



"Мешканцям Бучі, яке руйнує і знищує ворог, відправили медикаменти, перев'язочні матеріали, засоби гігієни і дитяче харчування", - йдеться в дописі.



Читайте також. На що російські окупанти перетворили Бучу. Фоторепортаж.



Необхідну допомогу, яку направив Київ, доставила організація "Червоний хрест".



Нагадаємо, 27 лютого на північно-західній околиці Києва українська армія зупинила на мосту через річку Буча рух передових частин російського війська.