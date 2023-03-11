Медведчук каже, що в Україні з нього кілька місяців не знімали кайданки

Запис розмови вийшов на телебаченні РФ.

Медведчук, зокрема, описав обставини свого затримання й перебування під вартою.

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За його словами, затримання відбулося ввечері 12 квітня 2022 року близько 18:00.

"Мене затримали не СБУ, а Територіальна оборона. Затримали випадково. Мене, природньо, впізнали, тому що в Україні я достатньо відома особистість... Все було дуже просто - наділи кайданки, наділи мішок (на голову - ред.) й потягли до іншої машини. А потім я вже потрапив до контррозвідки", - зазначив Віктор Медведчук.

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Коли з нього зняли ковпак, продовжив Медведчук, перед ним стояли начальник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України й тодішній очільник відомства Іван Баканов.

"Це був важкий день у моємо житті. Мабуть, найважчий. 12 квітня", - додав політик.

При цьому він наголосив, що фізичне насильство до нього не застосовувалося, але "було усе інше".

"Я кілька місяців знаходився у кайданках. Причому, й кайданках вдень та вночі", - додав Медведчук.