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OPINION

Медведчук в екзилі

Ігор Гулик
26 січня, 2023 четвер
20:04
Погляд Ігор Гулик

Проблема Медведчука у тому, що він надалі перебуває (або вдає, що це так) у старих ілюзіях про те, що українці настільки не люблять владу, що ладні пристати до будь-кого, хто їй опонує

Дайте їм заспокійливого, — така фраза крутиться на язиці, коли переглядаю російські пропагандистські пабліки, що дуже щедро цитують так званих "украинствующих". Таке зневажливе прізвисько у Москві вживають не тільки щодо неадекватів-експертів, який запрошують на розмаїті ток-шоу, аби вони виступали буцімто з позицій України, а насправді були зручними хлопчиками для биття для "зубрів" кремлівської помийної "журналістики". Від часу, коли втік Янукович та його численна свита, таким "поганялом" називають отой вимушений екзил, який час від часу чутно серед виття "на болотах".

Медведчук — відносно новий мешканець цього тераріуму, і тому, мабуть, надто активний. Недавно, як пам’ятаєте, він розродився велетенською статтею в "Известиях" "Український синдром. Анатомія сучасного воєнного протистояння". А ось сьогодні пішов далі — заявив, що працює над створенням нового руху, який “об’єднає політичних опонентів Зеленського”.

У чому не відмовиш Медведчуку, так це у тому, що він тримає носа за вітром. Тобто робить заяви, ретельно вибираючи для них момент, коли вони будуть найдошкульнішими для опонентів. Так і цього разу: екслідер "Українського вибору" та один зі "стовпів" досі парламентської ОПЗЖ втрапив акурат у точку. Почав збирати "опонентів Зеленського" у розпал гучних корупційних скандалів на Печерських пагорбах. Ясна річ, з надією на поповнення лав невдоволених крадійством у міністерстві оборони, "генераторним хабарництвом" Лозинського та іншими нечистими на руку чиновниками...

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З недавнього часу уся російська пропагандистська машина працює над "вдячним", на думку сценаристів цих дешевих вистав, наративом. Він, у першу чергу, призначений для вух та очей західних партнерів України. Мовляв, як ви досі спонсоруєте владу, що продукує корупційні скандали? Чому даєте гроші крадіям?

У цьому Медведчук — не винахідник велосипедів. З недавнього часу уся російська пропагандистська машина працює над "вдячним", на думку сценаристів цих дешевих вистав, наративом. Він, у першу чергу, призначений для вух та очей західних партнерів України. Мовляв, як ви досі спонсоруєте владу, що продукує корупційні скандали? Чому даєте гроші крадіям? Серйозні політики беруть це до уваги, але, зрештою, повертають цей інструмент акурат на користь Україні, змушуючи Зеленського та Ко до реформ та покарання злодійкуватих чиновників. Інша річ, пересічний виборець на Заході: важко йому розбиратися у хитросплетіннях політики, він знає, що оця допомога точно йде з його податків...

Проблема Медведчука в іншому. Він і надалі перебуває (або вдає, що це так) у старих ілюзіях про те, що українці настільки не люблять владу, що ладні пристати до будь-кого, хто їй опонує. Кум Путіна вже попікся на власних ілюзіях або свідомій брехні про "проросійську більшість" в Україні. Кажуть навіть, що він після обміну на військовополонених навіть провів кілька неприємних діб у слідчому ізоляторі "Матроська тиша".

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Проблема Медведчука в іншому. Він і надалі перебуває (або вдає, що це так) у старих ілюзіях про те, що українці настільки не люблять владу, що ладні пристати до будь-кого, хто їй опонує

Та й взагалі заява про "політичних опонентів" Зеленського доволі маніпулятивна. Так, у чинного президента, як, зрештою, у кожного при владі, є конкуренти. Але це аж ніяк не означає, що вони колаборанти на кшталт Медведчука чи інших там сальдо з бульдами. І вочевидь більшість з цих опонентів абсолютно не те що не поділяють поглядів Віктора Володимировича, а навпаки. Медведчук для них є втіленням абсолютного зла, не до порівняння із президентом України. То ж кого має на увазі екзильний "лідер", проголошуючи намір "консолідувати всі конструктивні суспільно-політичні сили"? Невже недогризки ОПЗЖ?

Зауважу також, що заява позбавленого громадянства "лідера" збіглася у часі з повідомленням про московські наміри сформувати "уряд України у вигнанні", до якого б увійшли вічно легітимний Янукович, його "прем’єр" Микола Азаров і той же Медведчук. Можливо, туди підтягнеться більше "украинствующих", наприклад, "кандидат у президенти України від комітету порятунку України" Володимир Олійник, або ще хтось з кола "зацікавлених осіб". Правда, мені важко уявити собі Януковича і Медведчука в одній команді, бо раніше стосунки між ними були, м’яко кажучи, напруженими... Але хіба є вибір? Доведеться переступати відразу і огиду, бо так розпорядився хазяїн Кремля.

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Ідея екзильного "уряду" — абсолютна калька ленінської схеми із харківським "урядом Української РСР". Якщо Путін вважає, що йому вдасться повторити цей трюк на тимчасово окупованих територіях України, ба навіть всадити цю зграю за стіл майбутніх переговорів, — то сподіватися на успіх дуже сумнівно

Зрештою, ідея екзильного "уряду" — абсолютна калька ленінської схеми із харківським "урядом Української РСР". Якщо Путін вважає, що йому вдасться повторити цей трюк на тимчасово окупованих територіях України, ба навіть всадити цю зграю за стіл майбутніх переговорів, — то сподіватися на успіх дуже сумнівно. Їхнє місце — у зеківській зондеркоманді Пригожина та обов’язково на лаві підсудних. Бо, як не крути, серед ініціаторів російського вторгнення в Україну вони також — не останні актори.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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