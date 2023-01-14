Щоби краще було зрозумілим, чим є Лавра Печерська з точки зору Московії, слід нагадати, що саме Деркач вносив у часи Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у власність МПвУ (Московського патріархату в Україні, - ред.). Записавши у перелік на приватизацію, до речі, й Феодосіївський монастир Київського Патріархату.

Саме Деркач вносив у часи Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у власність МПвУ

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Деркач багато років був офіційно викладачем курсу державно-церковних відносин в Академії МПвУ, написав навіть підручник.

Саме вплив і активність Деркача допомогли м. Онуфрію обійти на виборах очільника МПвУ м. Антонія — ставленика Новінського.

Медведчук всіляко просував МП і через СДПУ(о), і як голова адміністрації Кучми. Під час війни активно світився поруч з Кирилом Гундяєвим, а його дружина зняла пропагандистський серіал "Паломніца" про те, який гарний і духовний МП в Україні. До речі кажуть, що ця родина була одним з основних спонсорів відомого столичного монастиря МП, очільник якого активно критикує на своїй сторінці у ФБ "втручання політики в життя Церкви".

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Родина Медведчука була одним з основних спонсорів відомого столичного монастиря МП, очільник якого активно критикує на своїй сторінці у ФБ "втручання політики в життя Церкви"

Хтось здивований, що саме такі особи найтісніше прив’язані до МПвУ, а він — прив’язаний до них?

P.S. Пригадався випадок, як після якогось заходу Митрополит Епіфаній йшов коридором парламенту, і раптом з бічного коридору з’явився Медведчук. Погляд, яким кум кремлівського тирана "пропалив" Предстоятеля Української Церкви, пам’ятаю й досі — стільки жагучої ненависті я не бачив до того ніколи. Крізь той погляд зирив сам сатана…

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