Наголос роблять на тому, що новий канал запускають ті, хто був на "112 Україна" до "купівлі" Медведчуком. Це, мовляв, свідчення чистоти намірів натхненників нового проєкту. Для мене це звучить дуже смішно, бо до Медведчука "власником" був міністр Януковича Захарченко. Отже, що за Медведчука, що за Захарченка, з моменту його заснування, реальним власником "112 Україна" були російські спецслужби.

Що за Медведчука, що за Захарченка, з моменту його заснування, реальним власником "112 Україна" були російські спецслужби

Прізвище сьогоднішнього, так би мовити, власника "112 Україна" під новою вивіскою "Ukrainе World News" повинно турбувати нас меншою мірою. Основна увага має бути прикута до того, хто буде з‘являтися в ефірі й що там будуть говорити та показувати.

Важливо звернути увагу на те, що абсолютно все, аж до декорацій, для нового телеканалу робитимуть люди, які створювали тут мережу кремлівських медіа ("112 Україна", "News One", "ZIK" та інші майданчики цього звіринця).

Сподіваюся, що суспільство і держава цього разу реагуватимуть значно швидше у випадку створення ворожого пропагандистського "телеканалу" у наших тилах.

Не забуваймо важливий імператив — Закрий пельку кремлю!

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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