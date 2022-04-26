Медведчук - відпрацьований матеріал. Обмін кума Путіну нічого не дає, - Маломуж

Український військовий висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.



"У даній ситуації в президента Росії Володимира Путіна вже інші пріоритети. Віктор Медведчук - це вже фактично той матеріал, який може бути відпрацьованим. Адже він був одним із виконавців стратегії Путіна в Україні щодо підтримки Росії в українському суспільстві, яка провалилася", - зазначив Маломуж.



Український генерал вважає, що коли Віктора Медведчука затримали українські спецслужби, Путін зробив висновок, що обмін на кума нічого йому не дає в політичному плані.



"Проявити якісь кумівські почуття, я думаю, що Путін не готовий. Президент Росії може проігнорувати будь-які повʼязані з родичами, з кумами ситуації, адже вони сьогодні йому не актуальні. Можливо, Путін певною мірою рахує Медведчука винним у нереалізації тих форматів підтримок і симпатій Росії, які доповідалися і Медведчуком, і його оточенням президенту РФ. Наразі Віктор Медведчук не є важливим гравцем для Путіна й він його ігнорує", - зауважив Микола Маломуж.

Нагадаємо, політичний експерт Андрій Смолій вважає, що усі звернення Оксани Марченко - це спецоперація ФСБ Росії, щоб створити з кума Путіна Віктора Медведчука борця за справедливість в Україні.

Затриманий українськими правоохоронцями кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук попросив обміняти його на українських жителів і оборонців Маріуполя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb