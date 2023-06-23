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Медведєв назвав Дуду "польською мерзотою" та "г**ном" і пофантазував про його четвертування на Красній площі

23 червня, 2023 п'ятниця
16:59
Світ Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв обізвав президента Польщі Анджея Дуду, який порівняв Росію з диким звіром, вартим відстрілу

Про це він написав у Telegram.

"Польська мерзота на ім'я Дуда запропонувала пристрелити Росію, як скаженого звіра. І хтось іще сподівається на переговори з такими виродками? Немає сенсу. І патрона на таке г**но не шкода", - заявив Медведєв.

Він зазначив, що хотів би публічної страти польського президента.

"У XVIII столітті просто привезли би цю тварюку на Красну площу і люто стратили четвертуванням. Але ж ми гуманісти. Помстимося по-іншому", - написав Медведєв.

Варто зазначити, що у травні Медведєв погрожував убивством президентові України Володимиру Зеленському.

  • Раніше в інтерв'ю Дуда сказав, що не можна дозволити Росії перемогти, адже вона продовжить наступати на інші країни. "Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією", - заявив він.
Новини
Росія
Польща
Дмитро Медведєв
Анджей Дуда
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