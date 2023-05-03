Вибух дрона над Кремлем: Медведєв заявив, що Зеленського треба вбити

Про це він написав у телеграмі.

Медведєв заявив, що "не лишилось інших варіантів" та порівняв Зеленського з Гітлером.

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібний навіть для підписання акта беззастережної капітуляції. Гітлер, як відомо, його також не підписував. Завжди знайдеться якийсь змінник типу зіц-президента адмірала Деніца...", - пише він.