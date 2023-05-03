Вибух дрона над Кремлем: Медведєв заявив, що Зеленського треба вбити
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після вибуху дрона над Кремлем необхідно "фізично усунути" Зеленського та його уряд
Про це він написав у телеграмі.
Медведєв заявив, що "не лишилось інших варіантів" та порівняв Зеленського з Гітлером.
"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібний навіть для підписання акта беззастережної капітуляції. Гітлер, як відомо, його також не підписував. Завжди знайдеться якийсь змінник типу зіц-президента адмірала Деніца...", - пише він.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.96
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе