Про це Медведєв написав у telegram.

За словами Медведєва, у Росії почастішали випадки диверсій, які вчиняють іноземці та громадяни самої РФ.

"На території Росії почали діяти різноманітні "жовто-блакитні диверсанти". Молоді іноземні студенти, які зовсім недавно досягли повноліття, вивели з ладу кілька залізничних об'єктів в Уфі. Мовляв, через те, що не згодні з політикою нашої країни. У цьому ж ряду й те, що роблять наші, з дозволу сказати, громадяни, підпалюючи військкомати та руйнуючи інші державні об'єкти", - поскаржився Медведєв.

Він нагадав, що під час Другої світової війни із тими, хто вів підривну роботу в тилу "ніхто не панькався".

"Вирок таким негідникам був один – розстріл без суду та слідства. Прямо на місці злочину. Бо якщо ти зрадник, який вчинив такий злочин у воєнний час, то не маєш ні віку, ні національності, ні навіть права на захист свого життя", - написав Медведєв.

Наостанок він пошкодував, що в Росії діє мораторій на смертну кару, та наголосив, що його може бути знято.

"В рамках нинішньої конституції мораторій на смертну кару може бути подоланий у разі потреби при зміні правових позицій конституційного суду Росії. Це питання вибору засобів захисту інтересів наших людей, держави та суспільства", - підсумував Медведєв.

18 травня білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав закон про запровадження у країні смертної кари за замах за скоєння теракту.

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