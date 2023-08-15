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Медведєв заявив, що Україні для вступу в НАТО доведеться відмовитися від Києва

15 серпня, 2023 вiвторок
21:23
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україні заради вступу до НАТО доведеться відмовитися від Києва та перенести столицю

Про це Медведєв написав у telegram

Таким чином експрезидент РФ відреагував на припущення керівника канцелярії генсека НАТО Стіана Єнсена про ймовірність територіальних поступок України на користь Росії в обмін на членство в Альянсі. 

"Ідея цікава. Питання лише в тому, що всі нібито їхні території – дуже спірні. І для вступу до блоку київській владі треба буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі", - написав Медведєв. 

Він додав, що столицю Україні нібито доведеться перенести до Львова, "якщо погодяться поляки". 

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

23 липня міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

Польща
Львів
Дмитро Медведєв
НАТО
новини Києва
вступ до НАТО
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