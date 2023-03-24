Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Медведєв зі санітарами братиме Львів
OPINION

Медведєв зі санітарами братиме Львів

Ігор Гулик
24 березня, 2023 п'ятниця
12:02
Погляд Ігор Гулик

Заступник голови радбезу РФ заявив, що Росія у будь-якому випадку досягатиме цілей своєї "СВО", і "якщо до Києва треба дійти — значить, треба йти до Києва, якщо до Львова — значить, треба йти до Львова

Коли я читаю черговий "вивих" заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, то згадую собі фразу відомого абхазького письменника (який, зрештою, був "майже" дисидентом в СРСР) Фазіля Іскандера про те, що "радянський псих – найнормальніший у світі". Ну, бо це тільки нам здається, що саме зараз, з початком глобальної війни демократії та тираній, ми відкрили паралельні світи світоглядів, принципів, цінностей та критеріїв "нормальності". А вони ж існували завжди...

Отож, до мого улюбленого персонажа. Медведєв заявив, що Росія у будь-якому випадку досягатиме цілей своєї "СВО", і "якщо до Києва треба дійти — значить, треба йти до Києва, якщо до Львова — значить, треба йти до Львова, для того що б винищити цю заразу".

Медведєв заявив, що Росія у будь-якому випадку досягатиме цілей своєї "СВО", і "якщо до Києва треба дійти — значить, треба йти до Києва, якщо до Львова — значить, треба йти до Львова, для того що б винищити цю заразу"

Читайте також: Оніксовий Медведєв проти "убогого" МКС

Медведєв, зрештою, може йти куди завгодно, — п'яному море по коліна. Але якщо він таким чином (а кремлівськими кулуарами блукають чутки) пробує повернути прихильність бункерного діда), то це свідчить лише про якість його сірої речовини. Якщо ж це певна стратегія, що обговорюється в державній інституції – радбезі РФ, — то справа серйозна і потребує негайного втручання фахівців. Зрештою, на те, що розповідає Медведєв ("Скажу лише одне, те, що і так очевидно: Російська Федерація воює не з Україною… наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО"), вже відреагував не менш одіозний Пригожин. Він, принаймні, ближче ознайомлений зі ситуацією і категорично наполягає: російська армія не може дати собі раду з українцями, і Альянс тут ні при чому.

Можна списати "ведмежу" маячню на, м'яко кажучи, нефаховість автора. Ну, який з фахівця з приватного права військовий? А можна таки покопирсатися в історії питання, і виявити, що Дмитро Анатолійович справді черпає натхнення в особі свого "патрона".

Путін цілком серйозно натякав на те, що шлях до "упокорення України" дуже простий: слід завдати ядерного удару по Львову, аби, за словами Путіна, знищити "це гадюче бандерівське гніздо"

Читайте також: Вибір для Путіна: Мілошевич чи Каддафі?

У спогадах наближених до Путіна осіб початку його президентського марафону можна знайти вкрай негативне, майже ідіосинкратичне ставлення московитського "хана" до Львова. Кажуть, що він цілком серйозно натякав на те, що шлях до "упокорення України" дуже простий: слід завдати ядерного удару по Львову, аби, за словами Путіна, знищити "це гадюче бандерівське гніздо". Це вже тоді звучало як вирок, але зараз Медведєв постає як чудова ілюстрація висновку пересмішника Берроуза: "Параноїк – це той, хто трішки розібрався у тому, що відбувається довкола, а псих – той, хто щойно остаточно розібрався у всьому".

Медведєв постає як чудова ілюстрація висновку пересмішника Берроуза: "Параноїк – це той, хто трішки розібрався у тому, що відбувається довкола, а псих – той, хто щойно остаточно розібрався у всьому"

Я думаю, що кремлівський самітник до початку повномасштабного вторгнення був переконаним, що причиною "українського питання" є саме Західна Україна, решта ж – "Малоросія", - неодмінно схилиться у глибокому поклоні й хлібом-сіллю зустрічатиме чергових "асвабадітєлєй". Але реальність виявилася жорстокою до московських стратегів, які, до слова, будували свої плани на мапах Другої світової війни…

Читайте також: Путін досліджуватиме ДНК Росії. У Гаазі

До слова, — москалі мали б дуже добре пам'ятати про уроки тієї війни, особливо західноукраїнські. І якщо вони "планують" дійти до Львова, то хай готуються до довголітнього пекла, яке колись влаштувала їхнім попередникам УПА. Принаймні, у моєму рідному селі повстанці трималися до початку 60-х років, за рік до мого народження на сусідньому обійсті у криївці, оточеній енкаведистами, підірвалася жменька останніх героїв…

Але у Москві вчать своєрідну історію, склепану на коліні Судоплатова та інших "вітязєй" плаща і кинджала. Усім, хто має більш-менш критичний розум і власне бачення подій, людям нормальним там, — повернуся до Фазіля Іскандера, — ставлять клеймо "іноагента", що рівнозначне діагнозу психіатра. Тяглість, так би мовити, — КГБ також мордувало інакодумців каральною психіатрією…

Якщо Медведєв і його "вождь" дуже хочуть побачити Львів, — це станеться. Зі заґратованого віконечка арештантського вагона у потязі на Гаагу…

Тому Медведєв по-своєму має рацію, кажучи, що "у широкому сенсі цього слова (треба) створити санітарну смугу" між Росією та Заходом. Ну, по-перше, саме поняття "санітарної смуги" у міжнародній політиці – архаїчне й абсолютно не помічне навіть у час, коли його придумали у "совєтських акадєміях". Що вже говорити про нинішнє інформаційне суспільство без кордонів. По-друге, так, звісно, після перемоги України "санітарна зона", що межуватиме із залишками "імперії", - обов'язкова. Задля, так би мовити, перевиховання тих, хто наслухався Медведєва, Скабеєвої та Соловйова.

Якщо Медведєв і його "вождь" дуже хочуть побачити Львів, — це станеться. Зі заґратованого віконечка арештантського вагона у потязі на Гаагу…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Львів
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
російська армія
війна з Росією
Гаага
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Окупанти, Херсон, Херсонщина
23 березня, 2023 четвер
У Генштабі спростували інформацію, що окупанти вийшли з Нової Каховки
Джозеф Байден
23 березня, 2023 четвер
США не запросили Туреччину та Угорщину на представницький Саміт за демократію, - Foreign Policy
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
22 березня, 2023 середа
"Можуть виникнути ускладнення": Бразилія, яка є членом МКС, прокоментувала можливість арешту Путіна
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.77
  • EUR
    Купівля 40.6
    Продаж 41.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 березня
11:45
матеріальна допомога
Грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців отримають іще 50 тис. українців: подробиці
11:35
На околицях Києва та в Полтавській області лунатимуть звуки вибухів і пострілів: жителів просять зберігати спокій
11:30
Уночі ворог обстрілював Сумщину: пошкоджено будівлі, 10 людей поранені, 2 людини загинули
11:29
обмін тілами
В Україну повернули тіла ще 83 полеглих воїнів
11:15
обстріл Херсонщина
Ворог обстріляв Білозерку на Херсонщині: 1 людина загинула, 4 дістали поранення
11:15
російські окупанти
На тимчасово окупованій території Запорізької області оголосили про створення "Добровольчої молодіжної дружини", - спротив
10:56
електроенергія
Ситуація в енергосистемі України стабільна, обмеження застосовуються лише в одній області, – Укренерго
10:52
Спін-диктатори, котлета для генсека і коли брешуть очі – 5 книг про змінену реальність
10:46
Марченко Медведчук
Суд наклав арешт на приховані активи Марченко на суму понад 440 млн грн
10:40
Оновлено
У РФ локалізували пожежу в цеху заводу з виготовлення лакофарбових матеріалів
10:38
онлайн голосування
Громадськість закликає підтримати коаліцію на виборах в антикорупційний дорадчий орган Міноборони
10:38
У Стамбулі горів семиповерховий готель
У Стамбулі горів семиповерховий готель: двоє людей загинуло, понад сто поранені
10:36
Оновлено
Обстріл Констянтинівки
Росіяни поцілили в Пункт незламності в Костянтинівці: загинуло 5 людей
10:28
Ексклюзив
окупант в порту Маріуполя
Окупанти розчистили та активно використовують порт Маріуполя, - радник міського голови Андрющенко
10:23
ДПСУ
Від початку року через український кордон не пропустили 350 держслужбовців
10:16
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 24 березня: вартість долара та євро в обмінниках
10:06
OPINION
Валерій Пекар
Коли для чиновника підприємець - ворог...
09:53
Оновлено
Ренат Кузьмін
Суд заочно арештував колишнього нардепа-втікача від забороненої ОПЗЖ Кузьміна без права на заставу
09:51
На Харківщині минулої доби росіяни гатили по фермерському господарству, житлових будинках і лініях електропередачі
09:41
діти, війна
Кількість постраждалих дітей унаслідок атак російського війська в Україні збільшилася до 1407
09:38
Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили
У розвідці Британії сказали, яку мету переслідують росіяни, використовуючи території Білорусі
09:27
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумщину, "шахеди" - Кривий Ріг, а на Одещині збили ракети Х-59: Ігнат про нічну активність РФ
08:58
Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини випустить марку
Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель"
08:42
КНДР, Північна Корея
Північна Корея випробувала новий підводний безпілотник, який здатен нести ядерну зброю
08:32
Казахстан
Казахстан посилить контроль за реекспортом товірів до Росії
08:27
ЗСУ знищили
ЗСУ за добу знищили 1020 російських військових, 23 бронемашини та 2 крилаті ракети
08:18
За добу на Донеччині армія РФ убила трьох жителів, п'ятеро дістали поранення
08:03
OPINION
Юрій Бутусов
Не героїзм перемагає, а професіоналізм
07:58
OPINION
Микола Княжицький
Чиє бачення має реалізовувати міністр освіти Оксен Лісовий?
07:47
на фото наслідки влучання ракети на Херсонщині
Ворог за добу випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "градів" по Херсонщині
07:38
Оновлено
Кривий Ріг
Російські терористи атакували Кривий Ріг шістьма "шахедами", є влучання
07:25
АЕС "Пакш"
Франція може витіснити РФ з програми будівництва АЕС в Угорщині, - FT
07:12
ракетний удар
Російські війська можуть змінити тактику завдання ракетних ударів по Україні, - ISW
06:49
Окупанти
Серед поранених росіян зросла кількість смертей, а ЗСУ відбили майже 80 атак ворога, - Генштаб
06:45
Путін Гаага
Міністерка юстиції Литви заявила, що ордерів на арешт Путіна буде більше
06:34
Еммануель Макрон
Макрон вирушить до Сі Цзіньпіна 4 квітня
06:30
Інфографіка
збірна України, збірна Шотландії, Ліга націй
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 1-го туру
06:14
Вибух в Сирії
США завдали ударів по позиціях Корпусу вартових ісламської революції в Сирії 
05:50
Євген Пригожин
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
05:30
Анонс
Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе та Тео Ернандес (зліва - направо)
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 24 березня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV