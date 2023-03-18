Так от, у стрічці психологиня докторка Флетчер переконує наукову спільноту в тому, що поруч з нами живуть люди, у яких може поєднуватися кілька особистостей. І ці нетипові представники Homo sapiens володіють надзвичайними рисами й здатні навіть привідхилити іншим завісу над майбутнім… Флетчер твердить, що "люди з роздвоєнням особистості можуть змінювати хімічний склад свого тіла силою думки".

Я не переконаний, що в бункері, де ховається від удаваних і реальних загроз міжнародний злочинець Путін, зібралися прихильники кінематографії Шьямалана. Однак керуються там приблизно схожими "теоріями", щобільше, вибудовують на них державну політику країни-терориста.

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В узагальненому образі "вождя" з ордером на арешт Міжнародного кримінального суду московські політтехнологи-пропагандисти намагаються поєднати ролі миротворця й агресора, ката і жертви, філантропа і злодюги. І, здається, їм мало одного фігуранта – умовного Кевіна зі "Спліту", вони замахнулися на спробу мультиплікації свідомості більшості громадян Московії.

В узагальненому образі "вождя" з ордером на арешт Міжнародного кримінального суду московські політтехнологи-пропагандисти намагаються поєднати ролі миротворця й агресора, ката і жертви, філантропа і злодюги. І, здається, їм мало одного фігуранта – умовного Кевіна зі "Спліту", вони замахнулися на спробу мультиплікації свідомості більшості громадян Московії

Принаймні таке враження може скластися після ознайомлення з проєктом "ДНК Росії", який, як стверджують обізнані, ляже в основу ідеологічної концепції програми кандидата у президенти РФ Путіна Володимира Володимировича на березневих виборах 2024 року. Так-так, фігурант багатьох справ у Гаазькому суді (міжнародний ордер наразі стосується лише однієї з них) цілком серйозно готується уп'яте стати "лідером" Російської Федерації.

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Попри "генетику", перетворену в ідеологію, Путін суттєво відкоригував й інші свої, так би мовити, світоглядні основи. Обламавшись в Україні з ідеєю всесвітнього "русского міра", кремлівський самітник взявся за сеанси самозанурення. Тепер він розглядає наразі ще свій "феод", тобто клаптикову "федерацію" як "державу в собі". А власну "непересічну особистість" воліє презентувати як "хранителя традиційних цінностей". Слід розуміти, — архаїчних упереджень, побутових укладів, махрового чорносотенства тощо. Назагал усього, що "проти сатанинського Заходу" з його меркантильністю, розпустою, гендерними рівностями etc.

Обламавшись в Україні з ідеєю всесвітнього "русского міра", кремлівський самітник взявся за сеанси самозанурення. Тепер він розглядає наразі ще свій "феод", тобто клаптикову "федерацію" як "державу в собі". А власну "непересічну особистість" воліє презентувати як "хранителя традиційних цінностей". Слід розуміти, — архаїчних упереджень, побутових укладів, махрового чорносотенства тощо

Є, однак, проблема. Росіяни за часів "раннього Путіна", у так звані "тучниє годи", коли підполковник КГБ грав роль "ліберала" і "реформатора", встигли інфікуватися багатьма чужими для "русской души" елементами Заходу. Тобто здійснити різкий розворот "ізмєльчавшего глубінного народца" від айфонів до сохи – надскладне завдання. Хоча Путін-Кевін завжди жив на межі можливого (точніше, за його межами), декларуючи бажане за дійсне, видаючи ганебні поразки за "великі вікторії". Тож чому б не спробувати "змінити хімічний склад" росіян, яких, на випадок провалу експерименту, все одно чекає зарезервований рай. Їм варто сказати, як Кевін, - "Ми прекрасні" Ми більше не боятимемося. Тільки через біль ти можеш осягнути велич! Нечисті – ті хто не страждав, не обгорів, не був розтерзаний…".

Тому автори путінських маразмів, названих виборчою програмою, одразу попереджають: ціннісними константами росіян є "общинність, почуття обов'язку і надцілі, екзистенційна стійкість і пріоритет нематеріального над меркантильним".

От вам ще одне підтвердження того, що путінізм і гітлеризм – одного поля ягоди, навіть через загострений інтерес до генетики та пошуки "зайвих хромосом"

От вам і впливи "батька" російського фашизму Івана Ільїна, на якого колись молився Путін ("Нова російська еліта мусить шанувати та зміцнювати авторитет державної влади… на основі релігійного споглядання"), і "Ізборскаго клуба", і "християнсько-шаманських" бесід зі Шойгу та Ковальчуком… От вам і втілення маячні – від Павловського до Суркова. От вам ще одне підтвердження того, що путінізм і гітлеризм – одного поля ягоди, навіть через загострений інтерес до генетики та пошуки "зайвих хромосом". Таких утілених в реальність Кевінів Шьямалана не зупинити психіатрією, для цього потрібна зброя і мотузка як вирок трибуналу.

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Зрештою, даремно видавати ідеї кремлівської зграї, закладені у президентську програму Путіна, як щось геть нове у сучасному світі. Наочний приклад – країна династії Кімів – Північна Корея. Якщо ви вважали, що ізоляціонізм Пхеньяна є зразком для унаочнення середньовіччя, замкнутості, паразитарності та ідіотизму владущої верхівки, то через якийсь час путінська Росія доведе вам своє вміння "доганяти й переганяти" КНДР. Якщо, звичайно, Гаага не зробить підніжку…

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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