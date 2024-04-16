На Херсонщині будують підземні лікарні, - голова ОВА
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в області нині будуть 4 лікарні під землею, аби надавати медичні послуги попри російські обстріли
Про це він інформував у Telegram.
"Перший проєкт - це підземна операційна лікарня, там будуть усі необхідні приміщення та умови, аби проводити операційні втручання. Нині вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію, маємо позитивний експертний звіт, зараз проводяться роботи", - зазначив Прокудін.
Також на Херсонщині можна буде здавати кров у спеціальному приміщенні під землею - нині ведуть роботи з облаштування центру крові. За словами очільника області, люди постійно приходить, щоб здати життєво важливу рідину.
"Також у ще одній лікарні під землею будуть палати для пацієнтів з інфекційними захворюваннями з окремими боксами, зараз також тривають там роботи, ремонтування вентиляцій і інші, з цим нам допомагає херсонський Червоний хрест і останній проєкт, який зараз реалізовуємо, дуже важливий, це підземний перинатальний центр, згідно вже з розробленим проєктом там передбачено організацію пологової, передпологової операційної, післяпологвих палат та інше", - розповів голова Херсонської області.
Також, за його словами, у регіоні планують створити і підземлі школи.
- 2 квітня стало відомо, що у Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Вона розрахована на навчання 450 учнів в одну зміну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.86
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе