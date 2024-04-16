На Херсонщині будують підземні лікарні, - голова ОВА

Про це він інформував у Telegram.

"Перший проєкт - це підземна операційна лікарня, там будуть усі необхідні приміщення та умови, аби проводити операційні втручання. Нині вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію, маємо позитивний експертний звіт, зараз проводяться роботи", - зазначив Прокудін.

Також на Херсонщині можна буде здавати кров у спеціальному приміщенні під землею - нині ведуть роботи з облаштування центру крові. За словами очільника області, люди постійно приходить, щоб здати життєво важливу рідину.

"Також у ще одній лікарні під землею будуть палати для пацієнтів з інфекційними захворюваннями з окремими боксами, зараз також тривають там роботи, ремонтування вентиляцій і інші, з цим нам допомагає херсонський Червоний хрест і останній проєкт, який зараз реалізовуємо, дуже важливий, це підземний перинатальний центр, згідно вже з розробленим проєктом там передбачено організацію пологової, передпологової операційної, післяпологвих палат та інше", - розповів голова Херсонської області.

Також, за його словами, у регіоні планують створити і підземлі школи.