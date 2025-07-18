У Словенії ухвалили закон про евтаназію: невиліковно хворі зможуть піти з життя за допомогою медикаментів

Про це пише The Slovenia Times.

Законопроєкт був ініційований групою депутатів від трьох коаліційних партій і був прийнятий 18 липня 50 голосами "за" проти 34 "проти". Закон набуде чинності через два тижні після опублікування, але його практичне застосування розпочнеться через шість місяців.

Закон дозволяє дорослим, здатним самостійно приймати обґрунтовані рішення, вибрати евтаназію, якщо вони страждають від невиліковної хвороби та нестерпного болю або психологічного стресу, або від обох цих станів.

Пацієнт повинен двічі звернутися до лікаря, після чого запит розглядатиме спеціальна комісія. До неї залучають незалежного лікаря та психіатра.

Хворі повинні будуть самостійно прийняти або ввести собі легальну речовину, а медичні працівники, від медсестер і лікарів до фармацевтів, матимуть можливість відмовитися від участі в евтаназії.