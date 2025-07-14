У Німеччині судять лікаря паліативної медицини, якого звинувачують у вбивстві 15 пацієнтів
У Берлінському регіональному суді розпочався судовий процес щодо 40-річного лікаря паліативної допомоги Йоганнеса М., якого обвинувачують у вбивстві 15 пацієнтів
Про це повідомляє Tagesspiegel.
На початку слухань обвинувачений відмовився давати свідчення.
За даними прокуратури, у період з вересня 2021 року по липень 2024 року лікар нібито ввів смертельні дози медичних препаратів дванадцятьом жінкам та трьом чоловікам віком від 25 до 87 років. Його звинувачують у навмисному позбавленні життя, що, за версією обвинувачення, відбувалося з порушенням права пацієнтів на життя та самовизначення.
Йоганнес М. перебуває під вартою вже близько одинадцяти місяців. Суд планує розглядати справу в межах щонайменше 35 судових днів, завершення слухань попередньо заплановано на 28 січня 2026 року. Збір доказової бази має розпочатися 23 липня.
Паралельно триває слідство в ще 71 випадку, зокрема розслідується смерть тещі лікаря. Влада вже провела ексгумацію тіл у 15 випадках для проведення судово-медичної експертизи, ще одна процедура запланована.
У процесі беруть участь 13 співпозивачів, троє з яких були присутні на першому засіданні. Один з адвокатів зазначив, що судовий розгляд має важливе значення для родин постраждалих, оскільки існує потреба у з’ясуванні обставин подій.
- У суботу, 12 липня, в місті Чаттануга, штат Теннессі, під час зустрічі випускників сталася стрілянина. Внаслідок інциденту поранено чотирьох людей, нападник утік з місця події.
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