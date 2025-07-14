У Німеччині судять лікаря паліативної медицини, якого звинувачують у вбивстві 15 пацієнтів

Про це повідомляє Tagesspiegel.

На початку слухань обвинувачений відмовився давати свідчення.

За даними прокуратури, у період з вересня 2021 року по липень 2024 року лікар нібито ввів смертельні дози медичних препаратів дванадцятьом жінкам та трьом чоловікам віком від 25 до 87 років. Його звинувачують у навмисному позбавленні життя, що, за версією обвинувачення, відбувалося з порушенням права пацієнтів на життя та самовизначення.

Йоганнес М. перебуває під вартою вже близько одинадцяти місяців. Суд планує розглядати справу в межах щонайменше 35 судових днів, завершення слухань попередньо заплановано на 28 січня 2026 року. Збір доказової бази має розпочатися 23 липня.

Паралельно триває слідство в ще 71 випадку, зокрема розслідується смерть тещі лікаря. Влада вже провела ексгумацію тіл у 15 випадках для проведення судово-медичної експертизи, ще одна процедура запланована.

У процесі беруть участь 13 співпозивачів, троє з яких були присутні на першому засіданні. Один з адвокатів зазначив, що судовий розгляд має важливе значення для родин постраждалих, оскільки існує потреба у з’ясуванні обставин подій.